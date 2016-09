Kai Holm bleibt Fraktions-Chef

SPD Stade greift Bürgeranregungen auf: Günstiges Bauland und zweisprachige Kinderbetreuung

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereinsvorstands sowie der Ratsfraktion Stade haben einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Dabei wurde Kai Holm zum vierten Mal mit 100 Prozent Zustimmung als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt.Als Stellvertreter stehen ihm Oliver Kellmer und Daniela Oswald zur Seite. Erste Aufgabe der neuen Fraktion wird nun die Besetzung der Gremien, Kommunikation mit den anderen Gruppen im Rat und die Aufteilung der Arbeitsbereiche sein."Gleich danach wollen wir die im Wahlkampf sehr zahlreich bei uns eingegangenen Bürgeranregungen aufgreifen und in kommunalpolitische Aktivitäten umwandeln", so Holm. "Oben auf der Agenda steht die Entwicklung weiterer Baugebiete auch für Menschen mit schmalerem Geldbeutel sowie die Schaffung preisgünstigen Wohnraumes."Auch will sich die SPD für dringend benötigte Kinderbetreuungseinrichtungen im gesamten Stadtbereich einsetzen, gegebenenfalls auch mit zweisprachigem Angebot.Ebenso soll die Schulentwicklungsplanung umgehend fortgeführt werden - besonders im Hinblick auf die rasanten Fortschritte im großen Neubaugebiet Riensförde. Holm: "Dabei darf keine Zeit verloren gehen."