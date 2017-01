Linke stellt die Verteilungsfrage

tp. Stade. "Der Kreishaushalt muss sozialer werden!" Dieser Aussage des Linken-Fraktionsvorsitzenden Benjamin Koch-Böhnke hat die Kreistagsfraktion nun Taten folgen lassen und für die anstehenden Haushaltsberatungen im Landkreis eine Reihe von Anträgen eingereicht. Eingespart werden soll ihrer Meinung nach bei den jährlichen Zuschüssen des Kreises an einigen Wirtschaftsnetzwerken. So sollen u. a. bei der "Wachstumsinitiative Süderelbe AG" 64.200 Euro eingespart werden und bei der „Metropolregion Hamburg“ 22.500 Euro. "Hier wird das Geld hauptsächlich in die Interessenvertretung der hiesigen Großkonzerne gepumpt, die aber eigentlich in der Lage sind, ihre Interessen aus eigenen Mitteln zu finanzieren", so Koch-Böhnke. Kleine und mittlere Betriebe würden eher bei der kreiseigenen „Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH“ Unterstützung finden.