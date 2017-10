Lühe: Eine Verwaltung wie sie leibt und lebt

Wer sich derzeit über politische Sitzungen in der Samtgemeinde Lühe informieren möchte, guckt in die Röhre. Aufgrund einer Umstellung des Systems können weder Bürger noch Politiker und Verwaltungsmitarbeiter auf das Ratsinformationssystem zugreifen - und das schon seit einigen Wochen.Wann das neue System endlich freigeschaltet wird, stehe noch nicht genau fest, sagt Samtgemeinde-Bürgermeister Michael Gosch. Voraussichtlich irgendwann im Laufe des Novembers. Zunächst seien die Ratsmitglieder am vergangenen Donnerstag bei einer Schulung im Umgang mit dem System vertraut gemacht worden.Doch warum blieb das alte System nicht so lange freigeschaltet, bis das neue System funktioniert? "Wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir es gemacht", so Goschs Antwort darauf. Es ärgere ihn und seine Mitarbeiter ebenfalls, dass nun stets Akten aus den Regalen gezogen müssten, anstatt die benötigten Informationen digital abrufen zu können.Das Klischee einer deutschen Verwaltungsbehörde findet sich hier mal wieder voll bestätigt.