Marktplatz in Steinkirchen soll umgestaltet werden

Jeden Donnerstag lockt der beliebte Wochenmarkt in Steinkirchen viele Bürger in den Schatten der Kirche. Doch so richtig schön ist das Areal gegenüber der Kita "Lühezwerge" nicht, findet Ortsbürgermeisterin Sonja Zinke. Die Gemeinde plant deshalb eine Umgestaltung des Marktplatzes. Ein Konzept wurde jüngst im Bauausschuss vorgestellt.Unter anderem sollen Sitzgelegenheiten mit Tischen sowie Fahrradständer installiert werden. Die vorhandenen Wege sollen verbreitert und ein Schild aufgestellt werden, das auf den Wochenmarkt hinweist.Im Zuge der Umgestaltung sollen die Marktbeschicker auch endlich einen eigenen Stromkasten bekommen, sagt Sonja Zinke. Bislang müssen sich beim Markt oder bei anderen Veranstaltungen die Stromnutzer ihre Energie nämlich über ein Verlängerungskabel aus der Kirche holen. Vor allem soll die "grüne Hölle" im Marktbereich pflegeleichter gestaltet und der ganze Platz ökologisch aufgewertet werden, so Zinke. Zum Beispiel durch vogelfreundliche Sträucher und Schaukästen. Erste Gespräche habe es dazu bereits auch mit dem Förderverein und der Kita "Lühezwerge" gegeben, die in die Umgestaltung mit eingebunden werden könnten. In den Haushalt der Gemeinde sind 5.000 Euro für das Projekt eingestellt."Damit können wir nicht alle Wünsche sofort realisieren", betont Sonja Zinke. Sie ist dennoch zuversichtlich, dass der Marktplatz früher oder später hübsch anzusehen sein wird.