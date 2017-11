Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger

Neuer Verkehrsspiegel am Synold-Klein-Weg in Stade

"Danke, liebes WOCHENBLATT", sagen der Stader SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Kai Holm und seine Ehefrau Renate aus Freude über einen neuen Verkehrsspiegel, mit dem die Verkehrssicherheit an dem Geh- und Radweg unter der Eisenbahnbrücke am Synold-Klein-Weg nahe der Jahnstraße steigt.Nachdem Kai Holm gemeinsam mit Senioren aus der Nachbarschaft auf die Gefahrensituation durch schlechte Sicht vor einem Brückenpfeiler und wegen mangelhafter Beleuchtung aufmerksam machte und unsere Zeitung darüber berichtete, kam Bewegung in die Sache. Die Stadt ließ innerhalb von zwei Wochen den Verkehrsspiegel installieren. "Damit können wir wirklich sehr zufrieden sein", meint Kai Holm. Aus der Verwaltung weiß der Ratsherr: "Eine Laterne wird schon bald folgen."