Neue Brücke über dem Mühlenbach

Holzbauwerk in Stade-Hagen wich stabiler Stahlbeton-Konstruktion

Die neue Brücke über den Bach Steinbeck am Mühlenteich in Stade-Hagen ist fertig. Dem stabilen Stahlbeton-Bauwerk wich die marode Holzkonstruktion, die zuletzt in den 1990er Jahren saniert worden war.Laut Bürgermeisterin Inge Bardenhagen und ihrem Stellvertreter Günter Schmidt verzögerte sich der zunächst auf vier Wochen veranschlagte Bau auf ca. dreieinhalb Monate. Grund waren anfängliche Baumängel, die beseitigt werden mussten, schlechtes Wetter, Betriebsferien der ausführenden Firma, Lieferschwierigkeiten bei Baumaterial und ein unerwartet weicher Untergrund an den Ufern. Unter anderem mussten neue Spundwände errichtet werden, berichtet Schmidt.Die ursprünglich mit 155.000 Euro kalkulierte Bausumme, die die Stadt Stade zahlt, stieg wegen der besonderen Umstände um etwa 10.000 Euro.Voraussichtlich ab Montag, 23. Oktober, herrscht auf der von Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern genutzten Bachquerung nahe der Hagener Mühle wieder freie Fahrt.