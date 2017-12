"Nutzlos-Ampel" von Dollern bekommt nach 25 Jahren endlich einen Sinn

Über die "Nutzlos-Ampel" von Dollern hat das WOCHENBLATT im vergangenen Jahr berichtet. Jetzt bekommt die Signalanlage am Hagener Weg nach knapp 25 Jahren endlich einen Sinn. Die Gemeinde plant im kommenden Jahr einen Gehweg von der Ampel bis zum neuen Krümet-Markt zu bauen. 20.000 Euro sind dafür in den Haushalt eingestellt."Dann können die Dollerner auch sicher zu Fuß zum Sonderpostenmarkt gelangen", so Gemeindedirektor Matthias Herwede. Aufgrund des großen Andrangs bei Krümet und des vielen Verkehrs auf dem Hagener Weg habe man sich entschlossen, einen Gehweg zu bauen. Bislang endet der Überweg über den Hagener Weg nämlich im Nichts.Und das ist bereits seit 1993 so. Warum damals die Ampel installiert wurde, weiß keiner mehr so genau. Vermutlich, weil die Gemeinde Dollern damals vor hatte, auf der anderen Seite einen Fußweg zu errichten. Erst jetzt gibt es doch noch ein Happy End für die roten und grünen Ampelmännchen. Ab 2018 verrichten sie ihre Arbeit endlich nicht mehr umsonst.