Regenrückhaltung: Lösung für Baugebiet "Blumenthal" gefunden

Die Planungen für das Baugebiet "Blumenthal" in Horneburg schreiten voran. Wie Rathaus-Mitarbeiter Torsten Milter mitteilte, wurde eine Lösung für die Regenrückhaltung gefunden. Demnach soll das Wasser über einen Kanal vom Regenrückhaltebecken in einen Kanal in der Straße "Im Stuck" fließen. Im Februar stimmen sich dazu die beiden Unterhaltungsverbände Aue und Altes Land ab. In einer weiteren möglichen Variante könnte das Wasser auch im Naturschutzgebiet versickern. Dazu gebe es ebenfalls Anfang des Jahres noch einen Ortstermin mit den zuständigen Behörden. Der Flecken favorisiere aber die erste Variante, so Milter.Untersuchungen hatten ergeben, dass in dem außerhalb des Baugebietes geplanten Regenrückhaltebecken aufgrund der Bodenverhältnisse kein Wasser versickern kann.