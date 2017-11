Samtgemeinde Horneburg investiert 2018 insbesondere in die Kinder

Die Samtgemeinde Horneburg investiert im kommenden Jahr insbesondere in die Kindertagesstätten und Schulen. Bei der Vorstellung des Haushaltsplanes 2018 informierte Kämmerer Alexander Götz die Samtgemeinde-Ratsmitglieder über geplante Maßnahmen wie den Neubau der Kita Blumenthal (1,2 Mio. Euro), den Ausbau der Eichhörnchen-Grundschule Dollern/Agathenburg (750.000 Euro) sowie die Investitionen in Brandschutzmaßnahmen an der Oberschule Horneburg (600.000 Euro).Insgesamt sollen investiert werden:• Kindertagesstätten: 2.045.500 Euro• Schulen: 1.024.800 Euro• Jugendarbeit: 256.300 Euro• Bestattungswesen: 253.400 Euro• Feuerwehr: 246.300 Euro• Freibad: 174.700 Euro• Sporthallen: 145.100 Euro• Büchereien: 103.150 Euro• Mehrgenerationenhaus: 54.450 EuroAußerdem könnten 300.000 Euro Planungskosten für das „EnergiePlus-Sportquartier“ anfallen. Wie berichtet, bewirbt sich die Kommune unter der Federführung von Klimaschutzmanagerin Anna-Katharina Poppe für ein bundesweites Förderprogramm für Klimaschutz-Modellvorhaben. Die geplante Schaffung eines "EnergiePlus-Sportquartiers" rund um die sanierungsbedürftige Sporthalle in der Hermannstraße könnte mit bis zu 80 Prozent gefördert werden.Die Samtgemeinde wird sich mit 2,42 Mio. Euro netto neu verschulden. Den Schuldenstand am Ende des Jahres bezifferte Götz auf rund elf Mio. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 691 Euro.In den Fachausschüssen wird in den kommenden Wochen über die einzelnen Haushaltsposten beraten. Los geht es im Jugend- und Sozialausschuss am Montag, 20. November, um 18 Uhr im Rathaus. Der Bauausschuss tagt am Mittwoch, 29. November, um 18 Uhr, am Donnerstag, 30. November, kommt um 17 Uhr der Schulausschuss zusammen, am Donnerstag, 7. Dezember, tagt um 18 Uhr der Feuerwehrausschuss. Beschlossen wird der Haushalt vom Samtgemeinderat am Mittwoch, 20. Dezember, um 19 Uhr im Rathaus. Alle Sitzungen sind öffentlich.