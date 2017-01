Schon ein Menschenleben gerettet

Marlies von Poten ist überzeugte "Bürgerin im Dienst" / Stadt will ehrenamtliches Personal aufstocken

Seit fast zehn Jahren gibt es die Freiwilligen-Streife „Bürger im Dienst“ in Stade. In der Dekade durchlebte die Ehrenamtlichen-Patrouille Höhen und Tiefen, hatte anfangs 30 Mitglieder und zuletzt - nach einer Phase mit wenig Rückhalt aus der Politik - nur noch drei Mitglieder. Jetzt soll es auf Betreiben der CDU-Fraktion wieder aufwärts gehen. Der städtische Ausschuss für Sicherheit stimmte am Mittwochabend für eine Erhöhung des Budgets, mit dem die derzeit fünfköpfige Mannschaft deutlich vergrößert und die Einsatzzeiten ausgeweitet werden sollen.Die im Haushaltsentwurf 2017 vorgesehenen 11.000 Euro sollen auf 15.000 Euro erhöht werden. Noch mit einem Sperrvermerk versehen sind zusätzliche 15.000 Euro. Der Betrag soll fließen, sobald die Stadt das nötige ehrenamtlichen Personal gefunden hat. Das könnte schwierig werden, denn als die SPD/Grünen-Mehrheit im alten Rat die Mittel um 50 Prozent reduzierte, warfen viele der blau uniformierten, mit Handy, Fotoapparat, und Erste-Hilfe-Päckchen ausgerüsteten Freizeit-Sheriffs beleidigt und frustriert das Handtuch.Eine "Frau der ersten Stunde" ist Marlies von Pothen (57), die vor einem Jahrzehnt bei der Polizei einen Lehrgang zur Konfliktbewältigung und Kommunikation absolvierte und seitdem bei Rundgängen - vornehmlich abends von 17 bis 23 Uhr - in Begleitung eines Kollegen die Innenstadt zwischen Bahnhof und "Kaufland" durchkämmt und das Ordnungsamt oder der Polizei über Besonderheiten informiert. "Ich tue das nicht fürs Geld", sagt von Pothen mit Blick auf das schmale Aufwandsentschädigung von sieben Euro pro Stunde. Vielmehr wolle sie zur "gefühlten Sicherheit" beitragen, was ihr nach eigener Schätzung gelungen ist. Die Mutter von drei erwachsenden Kindern bringt pöbelnde Jugendliche, die rauchend und Alkohol trinkend in der Bahnhofshalle lungern, zur Räson, begleitet Frauen durchs dunkle und schmutzige Treppenhaus der Parkpalette und meldet den Stadtwerken defekte Straßenlaternen. Busfahrer seien dankbar, wenn sie Falsch-Parken an den Haltestellen verhindere, so von Pothen. Verkäuferinnen in der City seien nach Feierabend - gerade in der dunklen Jahreszeit - froh über die Präsenz der "blauen Cops", berichtet von Pothen, die selbst im Büro einer Immobilienverwaltung arbeitet.Nicht zuletzt habe sie mit einem ehrenamtlichen Kollegen verhindert, dass sich eine suizidgefährdete, psychisch kranke Frau am Bahnhof auf die Gleise stürzte.In die weiteren politischen Beratungen über die Bürger im Dienst sollen Ratschläge des Kriminalpräventionsrates und Erkenntnisse der Bürgerbefragung zum Thema Sicherheit einfließen.