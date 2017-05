Spannende Einblicke auf der "Woche der CDU"

Stade : Stadeum |

Gespräche und Besuche hinter den Kulissen

sb. Stade. Um ihre Arbeit vorzustellen, zu politischem Engagement zu ermutigen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, laden die Stadt-, Gemeinde- und Ortsverbände der CDU im Landkreis Stade traditionell zu einer "Woche der CDU" ein. Termin ist in diesem Jahr der 5. bis 11. Juni. Da es sich beim 5. Juni um den Pfingstmontag handelt, beginnt das offizielle Programm am Dienstag, 6. Juni.

Die Veranstaltungen im Überblick:



Dienstag, 6. Juni

• 16 Uhr: "Stadeum – Hinter dem Vorhang" - Führung hinter den Kulissen durch Egon Ahrens, Geschäftsführer Stadeum GmbH. Anschließend Gespräche mit der CDU-Ratsfraktion und kleines Klassik-Konzert. Anmeldungen bis Donnerstag, 1. Juni

• 18 bis 19 Uhr: Bürgersprechstunde des CDU-Landtagsabgeordneten Kai Seefried in seinem Wahlkreisbüro in Stade, Am Hinterdeich 4

• 19.30 Uhr: Mitgliederversammlung CDU-Samtgemeindeverband Oldendorf-Himmelpforten mit Vortrag "Niedersachsen vor der Wahl – Unser Land nach vorne bringen!" des Landtagsabgeordneten Kai Seefried im Hotel Hellwege in Himmelpforten, Bahnhofstraße 73



Mittwoch, 7. Juni

• 15 Uhr: Führung auf dem Heimathof in Hüll in Drochtersen, Niederhüll 23 mit Kaffeetrinken. Kosten: 6 Euro. Anmeldungen bis Freitag, 2. Juni, an E-Mail silja.koepcke@googlemail.com oder Tel. 04142 - 81 21 91

• 18.30 Uhr: Besichtigung der Feuerwache Westmoor in Buxtehude, Westmoor 2a. Anmeldungen bis Donnerstag, 1. Juni

• 19 Uhr: "Der Islam und Deutschland" – Autorenlesung mit Dr. Christoph Morgner mit anschließendem Gespräch im Café der Stader Saatzucht in Harsefeld, Am Bahnhof Süd 3

• 19 Uhr: „CDU öffnet Türen“ – Besichtung des Natureums in Balje, Neuenhof 8. Um Anmeldung wird gebeten.



Donnerstag, 8. Juni

• 10 bis 12 Uhr: Bürgertelefon mit den Bundestagsabgeordneten Enak Ferlemann und Oliver Grundmann sowie den Landtagsabgeordneten Kai Seefried und Helmut Dammann-Tamke: 04141 - 518 60

• 18.30 Uhr: "Architektur im Wandel der Zeit" - MIT-Unternehmerabend in Buxtehude, Harburger Str. 9a. Um Anmeldung wird gebeten.

• 19 Uhr: Autorenlesung mit Thomas B. Morgenstern aus seinem Roman "Elbstrandmord" mit kleinen Snacks und Getränken. Veranstaltungsort: Im Zelt auf der Elbinsel Krautsand (Pappelwald)



Freitag, 9. Juni

• 15 bis 19 Uhr: "Spelen un schnacken mit de CDU" - Infostand des CDU-Samtgemeindeverbands Fredenbeck auf dem Parkplatz vor dem Edeka Aktiv Markt Euhus in Fredenbeck mit Kinderspielgeräten, Getränken, Kuchen und Bratwurst

• 18.30 Uhr: Mitgliederversammlung CDU Gemeindeverband Jork mit Vortrag des Landtagsabgeordneten Helmut Dammann-Tamke im Feuerwehrgerätehaus Ladekop in Jork, Westerladekoper Minnerweg 3



Samstag, 10. Juni

• 9.30 bis 13.30 Uhr: Jubiläums-Parteitag des CDU Bezirksverbandes Elbe-Weser im Landhaus Hammah

• 16 Uhr: Kreismitgliederversammlung JU Kreisverband Stade im Restaurant "De Ole Sporkass" in Jork, Estebrügger Str. 82

• 18 Uhr: Großer Sommerempfang des CDU-Kreisverbandes Stade mit Ehrengast Dr. Bernd Althusmann auf dem Harmshof in Jork-Königreich (s. Kasten)



Montag, 12. Juni

• 16 Uhr: "Politik zum Anfassen" – Veranstaltung für Schulleiter, Lehrer, Elternvertreter und Schüler zum Planspiel "Pimp Your Town" in der Oberschule am Schulzentrum Jork, Schulstr. 5. Anmeldung bis Montag, 5. Juni.



Althusmann beim Sommerempfang (sb). Höhepunkt der Veranstaltungswoche wird ein großer Sommerempfang am Samstag, 10. Juni, ab 18 Uhr auf dem alten Harmshof, Königreicher Str. 88 in Jork-Königreich. Der CDU Kreisverband lädt dazu alle, die gern mitfeiern möchten, ein. Die Gäste erwartet ein hoffentlich schöner Sommerabend mit Sektempfang und Grillbüfett.

Ehrengast des Abends ist Dr. Bernd Althusmann, CDU-Landesvorsitzender und Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. Januar 2018. Zudem werden an diesem Abend viele Funktionsträger der CDU aus den Gemeinde- und Stadträten, dem Kreistag, aber auch die Landtags- und Bundestagsabgeordneten anwesend sein und für das Gespräch zur Verfügung stehen.

• Für Büfett und Getränke wird ein Kostenbeitrag von 20 Euro pro Person erhoben. Anmeldung bis Donnerstag, 1. Juni.



Zur Anmeldung Anmeldungen zu dem Veranstaltungen (soweit nicht anders angegeben) erfolgen unter Tel. 04141 - 518 60 oder E-Mail: veranstaltungen@cdu-stade.de