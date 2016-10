Wohnen statt Gewerbe an der B 73 in Agathenburg

Wohnhäuser statt Gewerbe wünscht sich die Gemeinde Agathenburg für ein 1,8 Hektar großes Areal direkt an der B 73 südlich des Mauerwegs. Rund um das Gelände, wo zuletzt ein Gebrauchtwagenhändler ansässig war, soll ein Wohn- und Mischgebiet enstehen. Einen entsprechenden Bebauungsplan möchte der Rat bei seiner Sitzung am Mittwoch, 19. Oktober, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle aufstellen. Fachplaner Peter Kranzhoff vom Planungsbüro „Cappel + Kranzhoff“ wird den Plan vorher vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.Wie berichtet, wurde der Betrieb des Gebrauchtwagenhändlers aufgrund fehlender Bau- und Betriebsgenehmigungen bereits Ende September 2015 vom Landkreis stillgelegt. Die vielen - teilweise alten - Autos, die jahrelang auf dem eingezäunten Gelände gestanden hatten, waren der Gemeinde schon lange ein Dorn im Auge gewesen.Aus diesem Grund ging die Gemeinde auch daran, einen B-Plan aufzustellen. Um "Fehlentwicklungen ... zu vermeiden", wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Da es für die Fläche bislang keinen B-Plan gibt, wäre eine gewerbliche Nutzung durchaus rechtens.Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist der geplante Um- bzw. Neubau der Mehrzweckhalle. Ein Architekt wird den Bürgern und Ratsmitgliedern verschiedene Entwürfe vorstellen.