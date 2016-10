70 Jahre Stader Kammerorchester: Jubiläumskonzert in St. Cosmae

bo. Stade. Das Stader Kammerorchester feiert sein 70-jähriges Bestehen mit einem weiteren Auftritt in Stade. Das Herbstkonzert am Samstag, 29. Oktober, um 17 Uhr in der St. Cosmae-Kirche steht unter dem Motto "Gaudeamus igitur - Lasst uns also fröhlich sein".

Das Programm beginnt mit dem gleichnamigen Studentenlied aus der Akademischen Festouvertüre von Johannes Brahms. Danach erklingt das Konzert für Fagott und Orchester von Carl Maria von Weber mit dem Solisten Michael Hensche. Es ist eines der bekanntesten Konzerte für dieses Soloinstrument. Zum Schluss wird die Symphonie Nr. 1 C-Dur von Ludwig van Beethoven dargeboten. Beethovens erste klassische Symphonie ist geprägt von seinem großen Vorbild Haydn.

Ein weiterer Konzerttermin ist am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr in der St. Liborius-Kirche in Bremervörde.

• Eintritt: 15 Euro (ermäßigt 8 Euro); Kartenvorverkauf in der Buchhandlung Friedrich Schaumburg in Stade, Große Schmiedestr. 27.