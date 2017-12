Stade : Patenschaftsmuseum "Goldap in Ostpreußen" |

Konzert und Vortrag "Winterreise durch Ostpreußen"



bo. Stade. Das ostpreußische Patenschaftsmuseum lädt am Sonntag, 17. Dezember, in Stade, Harsefelder Str. 44a, zu einem stimmungsvollen vorweihnachtlichen "Advent im Goldap-Museum" ein. Von 10.30 bis 17 Uhr findet ein vielseitiges Programm statt: Um 11.15 Uhr musiziert der Posaunenchor der Johanniskirche. Um 12.45 Uhr nimmt ein Bildervortrag auf eine "Winterreise durch Ostpreußen" mit. Um 15 Uhr stimmen Gedichte, Lieder und Fotos auf das Weihnachtsfest ein.

Außerdem können Besucher an Führungen durch das Museum teilnehmen und Einblick in das Archiv nehmen. Familienforscher können Informationen austauschen und es gibt einen Gabentisch mit ostpreußischen Spezialitäten sowie einen Bücherflohmarkt.