"Advent in Kehdingen": Exkursion zu den Orgeln in Drochtersen und Freiburg

bo. Stade/Freiburg. Zum "Advent in Kehdingen" führt die Exkursion der Orgelakademie Stade am Freitag, 2. Dezember. Gäste erleben den Klang der Orgeln in Drochtersen und Freiburg. Der Bus fährt um 15 Uhr am Stader Bahnhof ab. Die Rückkehr ist gegen 21 Uhr geplant.In Drochtersen wird zunächst die Röver-Orgel vorgestellt. In Freiburg erleben die Gäste im Kornspeicher die besondere Stimmung beim "Lebendigen Adventskalender". Um 19 Uhr wird das Adventskonzert mit der "Hildebrandschen-Hoboisten-Compagnie" in der mit Kerzenlicht erleuchteten Freiburger St. Wulphardi-Kirche besucht. Zu hören sind Kompositionen von Bach, Händel, Kaufmann, Krebs und anderen für Oboe, Fagott und Orgel. Martin Böcker ergänzt das Programm mit Orgelmusik. Gemeinsam werden adventliche Lieder gesungen.• Gebühr: 39 Euro inkl. Imbiss im Kornspeicher; Anmeldung möglichst bis Freitag, 25. November, bei der Orgelakademie, Tel. 04141 - 778385, E-Mail info@orgelakademie.de; www.orgelakademie.de