Adventkonzert mit "Cantissimo" in Agathenburg

Agathenburg: Ria-zum-Felde-Kapelle |

bo. Agathenburg. Zum Adventskonzert lädt der Chor "Cantissimo" am Donnerstag, 15. Dezember, in Agathenburg ein. In der Ria-zum-Felde-Kapelle an der Hauptstraße präsentieren die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Hans-Martin Kallenberger um 18 Uhr weihnachtliche Lieder aus aller Welt. Pastorin Claudia Brandy trägt Geschichten vor, die auf die Festtage einstimmen.

• Eintritt: frei; um Spenden für die Orgelrestaurierung wird gebeten.