Adventskonzert in der Markuskirche in Stade-Hahle

Stade : Markuskirche in Hahle |

bo. Stade-Hahle. Unter dem Titel "Like Shepherds And Wise Men Do" (englisch: Wie die Hirten und Weisen es tun) steht das Konzert mit den "St. Mark's Gospel Singers" am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr in der Markuskirche, Lerchenweg 10, in Hahle. Der Gospelchor singt unter Leitung von Lorrie Berndt eine Kantate, die mit Lesungen durch die Weihnachtsgeschichte führt. Dazu sind Lieder wie der "Weihnachtsschlager", "Have Yourself A Merry Little Christmas", "Go Tell It On The Mountain" oder auch "Jesus, Waht A Wonderful Child" von Mariah Carrey zu hören.

• Eintritt: frei; um Spenden wird gebeten.