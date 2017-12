Stade : Kunsthaus |

bo. Stade. Eine After-Work-Führung findet am Mittwoch, 27. Dezember, in der Ausstellung "Life Is Funny, My Deer" im Kunsthaus in Stade statt. Matthias Weber erläutert um 17.30 Uhr das "Verhältnis von Sockel und Skulptur" in der Kunst von Thorsten Brinkmann. Brinkmann verwendet für seine Skulpturen industrielle Alltagsgegenstände. Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Aktualität des "Readymades".

Das Kunsthaus ist an den Feiertagen geöffnet: Am Sonntag und Montag, 24. und 25. Dezember, sowie am Sonntag, 31. Dezember, bleibt das Kunstmuseum geschlossen. Dafür gibt es am Dienstag, 26. Dezember und am Montag, 1. Januar, die Möglichkeit, die Ausstellungen von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.

• Gebühr für die Führung: 10 Euro inkl. Eintritt.