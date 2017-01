After-Work-Führung in der Dalí-Ausstellung im Stader Kunsthaus

Stade : Kunsthaus |

bo. Stade. Eine letzte After-Work-Führung findet am Mittwoch, 11. Januar, in der Dalí-Ausstellung im Kunsthaus in Stade, Wasser West 7, statt. Matthias Weber geht um 17.30 Uhr der Frage "Literatur und Kunst, nur Illustrationen?" nach.

Gelegenheit, an einer allgemeinen Führung durch die Ausstellung teilzunehmen, gibt es am Sonntag, 8. Januar, um 15 Uhr.

Das grafische Werk des spanischen Surrealismus-Künstlers Salvador Dalí kann noch bis Sonntag, 15. Januar, im Kunsthaus besichtigt werden.

• Gebühr für die Führungen: jeweils 10 Euro inkl. Eintritt; Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs bis 19 Uhr, samstags und sonntags bis 18 Uhr.