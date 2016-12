bo. Stade. Eine After-Work-Führung findet am Mittwoch, 21. Dezember, um 17.30 Uhr in der Dalí-Ausstellung im Kunsthaus in Stade, Wasser West 7, statt. Der Themenrundgang wirft einen besonderen Blick auf die Grafiken des spanischen Surrealismus-Künstlers. Es geht um die "Spuren von Sigmund Freud im Werk von Salvador Dalí.Eine allgemeine Einführung in die Ausstellung erhalten Kunstinteressierte bei dem Rundgang am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr.• Gebühr: jeweils 10 Euro inkl. Eintritt; www.museen-stade.de