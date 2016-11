After-Work-Führung und Schauspielführung in der Dalí-Ausstellung im Kunsthaus Stade

bo. Stade. Durch die Salvador-Dalí-Ausstellung im Kunsthaus Stade, Wasser West 7, führt Sabine Allers am Mittwoch, 7. Dezember. Bei der After-Work-Führung um 17.30 Uhr betrachtet sie das grafische Werk des Künstlers aus einer besonderen Perspektive: "Der Mensch als Subjekt" ist das Thema.

Nicht nur informativ, sondern auch amüsant ist die Schauspielführung am Samstag, 10. Dezember, um 15 Uhr. Während Kunstvermittler Matthias Weber das Werk des Künstlers verteidigt, kritisiert der Schauspieler Daniel Lang in der Rolle eines mäkelndes Kunstkritikers das Œuvre.

• Die After-Work-Führung kostet 10 Euro, die Schauspielführung 12 Euro, jeweils inkl. Eintritt. Für die Schauspielführung ist eine Anmeldung unter Tel. 04141 - 7977350, E-Mail buchung@museen-stade.de erforderlich.