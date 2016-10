Alexandra Kui liest in Stade aus "Rabenseele"

bo. Stade. Aus ihrem neuen Roman "Rabenseele" liest Alexandra Kui am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Gewölbekeller des Architekturbüros Buttge, Poststr. 22, in Stade. Der Krimi spielt im Harz: Lua hat für Davids Tod eine Gefängnisstraße abgesessen. Nach der Entlassung versucht sie ein neues Leben zu beginnen, doch die Geschehnisse von damals holen sie ein und führen sie zurück an den Tatort, eine Jagdhütte im Harz.Die Buxtehuder Autorin umrahmt die Lesung mit eigenen Liedern, die sie von ihrer Band "Juneau" begleitet singt.• Eintritt: 12 Euro; Kartenreservierung beim Verein "Stade liest", E-Mail karinmuenz@stade-liest.de; www.stade-liest.de