Auf großer Fahrt: Ausflug mit der MS "Greundiek" von Stade nach Kiel

Als Botschafter der Maritimen Landschaft Unterelbe ist das Küstenmotorschiff "Greundiek" auf dem Nord-Ostsee-Kanal unterwegs: Auf große Fahrt nach Kiel begibt sich das Museumsschiff am Donnerstag, 6. Juli. Um 6 Uhr legt die "Greundiek" in Stadersand ab. Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt wird gegen 18 Uhr erreicht. Die Rückfahrt nach Stade findet am Dienstag, 11. Juli, um 6 Uhr statt.Wer den Törn mit einem weiteren Abstecher in den Norden verbinden möchte, kann am Freitag, 7. Juli, mit dem Schiff nach Flensburg fahren und am Montag, 10. Juli, zurück nach Kiel.• Die Fahrten mit der "Greundiek" von Stade nach Kiel und zurück sind einzeln buchbar und kosten jeweils 50 Euro, der Abstecher nach Flensburg pro Richtung 40 Euro. Wer alle Fahrten mitmachen möchte, zahlt 180 Euro. Um Unterkünfte zur Übernachtung in Kiel und Flensburg muss sich jeder selbst kümmern, an Bord kann nicht übernachtet werden. Infos und Tickets gibt es bei Stade Tourismus unter Tel. 04141 - 409170 und auf www.stade-tourismus.de