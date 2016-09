Beach-Party mit Stand-Up-Paddling und coolen Beats am Stader Holzhafen

bo. Stade. Eine Beach-Party steigt am Sonntag, 18. September, im Stader Holzhafen. Der "Stand-Up-Paddling"-Club (SUP) Stade veranstaltet an seiner neuen Station am Salztorswall 8 ab 14 Uhr ein Nachmittagsprogramm mit Ibiza-Feeling. Am großzügigen und gemütlichen Strand am Ufer des Holzhafens können Besucher zu Electro- und House-Beats von DJ Andreas Käckenmeister, ehemals Stadion-DJ bei Hansa Rostock, gekühlte Limonaden, Bier und Cocktails genießen. Wer mag, kann auf Stand-Up-Paddling-Boards oder Kanus auf dem Burggraben seine Runden drehen. Die SUP-Station ist bereits ab 10 Uhr geöffnet.