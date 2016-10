Beliner Künstler Carlos Silva stellt in der Sparkasse aus

Bis zum 17. März 2017 zeigt der Berliner Künstler Carlos Silva eine Auswahl seiner Zeichnungen auf der Empore der Sparkasse Stade-Altes Land in Stade. Titel der Ausstellung: „Elastic Thoughts“.Silva wurde 1971 in Kolumbien geboren. 1990 bis 92 studierte er Bildende Kunst an der Los Andes Universität in Bogota. 1993 bis 98 folgte ein Studium der Architektur an der Javeriana Universität, ebenfalls in Bogota. Ab 1997 arbeitete er in dem Architekturbüro Kopek-Salmona in Bogota.Seit 2000 lebt und arbeitet der Künstler in Berlin in der Ateliergemeinschaft Milchhof.Carlos Silva ist in seiner Haltung zur Kunst ein typischer Vertreter einer jüngeren Künstlergeneration. Er hat keine Berührungsängste vor dem Cross-Over zwischen Design, Architektur und Kunst. Seine selbstentworfenen Möbel haben einen Anspruch an Qualität und Schönheit, der sich verwandtschaftlich zu seinen künstlerischen Arbeiten verhält.Carlos Silva ist durch und durch politisch und in seinem Denken und Handeln dem Menschsein und dessen ‚Lebensqualität‘ verbunden. So widmet er sich zum Beispiel mit vollem Engagement Projekten für und mit Kindern in Berlin.Die auf der Empore der Sparkasse Stade-Altes Land gezeigten Blätter spiegeln jene Lebensfreude in ihrer geballten Farbigkeit. Aber auch andere Qualitäten finden sich in ihnen. Der perfekt geschwungene Rhythmus des Pinselstrichs, die oft klar definierte Geometrie - und damit die Verwandtschaft zur Architektur - zeugen in ihrem Ebenmaß und ihrer Leichtigkeit von einer sehr wohl gekonnten wie gefühlten Auseinandersetzung mit dem Medium.Die Ausstellung wird kuratiert von Dr. Ulrike Schick, Museumsdirektorin Museum gegenstandsfreier Kunst in Otterndorf.Weitere Informationen unter der Homepage http://carlossilva.org/carlos_silva_about.html Öffnungszeiten der Sparkasse: Montag, Dienstag, Freitag 8.30 bis 16.30 Uhr; Mittwoch 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr