Berichte und Wahlen

ig. Stade. Die Sportjugend des KSB Stade lädt Vereins-Jugendsprecher und Jugendvertreter zur Versammlung am Donnerstag, 27.Oktober, 19 Uhr, in die Jugendfreizeitstätte Alter Schlachthof in Stade ein. Vertreter der Kreisfachverbände und andere Gäste sind willkommen. "Neben Berichten und Wahlen gibt es Informationen über den Umgang mit der Demokratie in Sportvereinen und über die Möglichkeit, wie finanzielle Unterstützung für die Jugendarbeit bekommen kann", so die Vorsitzende Hildegard Büter.