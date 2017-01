Mit einem "Best of" kommt die multimediale Tanz-Performance "Rock the Ballet" nach Stade. Nachdem die Show vor kurzem noch auf Kampnagel in Hamburg gastiert hat, ist sie am Mittwoch, 1. Februar, um 19.45 Uhr im Stadeum zu erleben. Weltklasse-Tänzer zeigen auf höchstem Niveau Choreographien zu Rock- und Pop-Songs vor laufenden Videoprojektionen."Rock the Ballet" definiert den klassischen Tanz neu, denn die in den USA gegründeten "Bad Boys of Dance" zeigen eine Mischung aus Ballett, Hip Hop, modernem Tanz und Gesellschaftstanz. Die Show tourt seit 2008 auf vier Kontinenten. Das aktuelle Programm bietet das Beste aus drei Shows mit Songs u. a. von Coldplay, U2 und Prince.• Karten ab 52,10 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.