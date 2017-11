Bigband Himmelpforten präsentiert ihr erstes Konzertprogramm

Swing, Blues und Funk in der Eiulsete-Halle

tp. Himmelpforten. Anderthalb Jahre intensiver Arbeit liegt hinter den Musikern: Nun präsentiert die Bigband Himmelpforten unter der Leitung des Profi-Bandleaders Vardan Tonoyan am Samstag, 25. November, um 18 Uhr ihr erstes Konzertprogramm in der Eulsete-Halle in Himmelpforten. Zum breit gefächerten Repertoire gehören bekannte Stücke wie "Besame Mucho", "Harlem Nocturne" und "Smooth" sowie weitere Kompositionen aus den Stilrichtungen Swing, Blues, Funk und Rock.



• Karten gibt es im Vorverkauf bei der Kreissparkasse Himmelpforten oder unter Tel. 0176 - 55327927 (Vardan Tonoyan). Eintritt: 12 Euro für Erwachsene. Schüler zahlen 5 Euro.