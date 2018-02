Stade : Seminarturnhalle |

bo. Stade. Der Frauenservice-Club Soroptimist International lädt am Sonntag, 18. Februar, zu einer musikalischen Matinee in Stade ein. In der Seminarturnhalle, Seminarstraße 7, präsentiert die Hamburger Pianistin Susanne Freiburger um 11.30 Uhr „Bilder der Musik“.

Auf dem Programm stehen Werke von Elisabeth Jacquet de Laguerre, Johann Sebastian Bach, Fanny und Felix Mendelssohn, Clara und Robert Schumann, Lili Boulanger, Claude Debussy und Modest Mussorgski. Zwischen den Klavierstücken bringt die Künstlerin dem Publikum in Erklärungen und Bildern die schöpferischen Ideen der Komponisten nahe.

Der Erlös der Veranstaltung ist für ein soziales Projekt des Soroptimist International Clubs Stade bestimmt.

• Eintritt: 15 Euro.