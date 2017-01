Bildervortrag in Stade über das Pilgern auf dem Jakobsweg in Nordspanien

Stade : Inselrestaurant |

bo. Stade. Zum Lichtbildervortrag über den Jakobsweg lädt der Deutsche Alpenverein am Donnerstag, 19. Januar, in Stade ein. Dr. Dieter Marx erzählt um 20 Uhr im Inselrestaurant von seiner Wanderung auf dem "Camino del Norte". Dieser Abschnitt des berühmten Pilgerweges führt an der Küste Nordspaniens zum Wallfahrtsort Santiago de Compostela.

In exzellenten Fotos zeigt Marx die landschaftlich reizvolle Region. Er berichtet von den Herausforderungen des Pilgerns und spirituellen Erfahrungen. Außerdem gibt er Tipps für die Planung eigener Pilgertouren.