bo. Stade. In den öffentlich zugänglichen Räumen des Stader Verwaltungs- und Sozialgerichts, Am Sande 4 a, begegnen Besucher Malereien von Juliane Kufferath. Mit Restfarben am Pinsel trägt die Berliner Künstlerin auf Halbkreide-grundierten Leinwänden schnell und ohne Voridee Farbspuren auf, die sich nach und nach zu einem räumlich wirkenden Geflecht verdichten.

Die Arbeiten sind farbig durchscheinend und laden den Betrachter ein, die verschiedenen Bildebenen durch den persönlichen Blick zu einem Gesamteindruck zusammenzufügen. Kufferath fasst ihre Malerei unter dem Titel "Das Leben ist Begegnung" zusammen.

• Die Ausstellung läuft bis Ende März; Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 7.30 bis 15.30 Uhr, freitags bis 12 Uhr.