Stade : Freie Waldorfschule |

bo. Stade-Ottenbeck. In der Freien Waldorfschule in Ottenbeck, Henning-von-Tresckow-Weg 2, wird am Montag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr das "Oberuferer Christgeburtsspiel" aufgeführt. Ein Ensemble aus Lehrern und Eltern hat das traditionsreiche, aus der Donau-Region stammende Stück aus dem 17. Jahrhundert einstudiert.

Das besinnliche und bisweilen humorvolle Schauspiel wird im Original-Dialekt gesprochen und gesungen. Es gehört an den Waldorfschulen seit 100 Jahren zum Theaterrepertoire.

• Eintritt: frei; um eine Spende wird gebeten.