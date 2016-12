"Das wars mit den Stars 2016!" - Comedian Jörg Knör lässt in Stade das Jahr Revue passieren

bo. Stade. 2016 mit den Promis nacherzählt: Das ganze Jahr hat Jörg Knör Geschichten gesammelt, die für Schlagzeilen sorgten. Diese lässt er am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr im Stadeum in Stade in der Comedy-Rück-Show "Das wars mit den Stars 2016!" Revue passieren.Knör erzählt die Storys aber nicht nur, er lässt sie das Publikum hautnah erleben - fast in Originalbesetzung, denn der Parodist versteht sich bestens auf das Imitieren von Stimmen.Knör macht den Trump. Er nimmt als Guido Maria Kretschmer beim Style-Check Hillary und Melania unter die Lupe. Als Eros Ramazzotti besingt Knör "Die Lombardis". Aus dem Himmel wettert er als Reich-Ranicki über den (ebenfalls) Preis-Verweigerer Bob Dylan. Mit Rainer Calmund blendet er zurück ins Paris zur Fußball-Europameisterschaft. Angela Merkel widmet er die Hymne "Wir schaffen das!".Mit O-Tönen erinnert Knör an Hans-Dietrich Genscher, Prince und Roger Cicero. Alles endet in der großen Parade der runden Geburtstage: Papst Franziskus wurde 80, die Queen 90, Jauch 60.• Tickets für die satirische Jahres-Rück-Show gibt es ab 29 Eruo unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.