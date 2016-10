"De Inseloners" mit der Komödie "Jümmer Arger mit Wotan" auf Tour in Drochtersen und Stade

bo. Drochtersen/Stade. "Jümmer Arger mit Wotan" haben "De Inseloners" in ihrer aktuellen Spielzeit. Die niederdeutsche Laienspielgruppe aus Drochtersen geht mit der Komödie in vier Akten auf Tour in der Region. Die Premiere findet am Sonntag, 30. Oktober, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Assel statt.

Das Stück spielt auf dem Land: Bestattungsunternehmerin Klara möchte auf ihrem Hof Pferde züchten. Einen Hengst hat sie schon, aber ihr fehlt das nötige Geld. Da taucht ein Investor mit großen Plänen für das Dorf auf und ein Viehhändler ist schwer verliebt in Klara. Doch Hengst Wotan wird zu Bestie, wenn Männer sich ihm nähern.

Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 6. November, um 14.30 Uhr im Hotel "Vier Linden" in Stade-Schölisch, von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. November, in der kleinen Turnhalle in Drochtersen, Freitag um 20 Uhr, Samstag und Sonntag um 15 Uhr, am Freitag, 18. November, um 20 Uhr im "Art Café" auf Krautsand und am Sonntag, 20. November, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bützfleth.

• Eintritt: 7 Euro (Kinder 3 Euro); Gruppen ab 20 Personen: 6,50 Euro pro Person.