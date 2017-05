Der Chor Wiepenkathen singt in Stade für einen guten Zweck

Ein Benefizkonzert zugunsten der Telefon-Seelsorge Elbe-Weser gibt der Chor Wiepenkathen am Samstag, 10. Juni, um 19 Uhr in der Johanniskirche in Stade, Sandersweg 69. Unter Leitung von Harald Winter unterhalten die Sängerinnen und Sänger mit einem vielfältigen Programm aus klassischen und internationalen Liedern, Gospels und folkloristischen Stücken in vierstimmigen Chorsätzen. Unterstützt wird das Konzert von dem Lions Club Stade "Aurora von Königsmarck".Die Telefon-Seelsorge Elbe-Weser ist eine Einrichtung des evangelisch-lutherischen Kirchenkreisverbands im Sprengel Stade und der Landeskirche Hannover. Seit etwa sieben Jahren gibt es in Stade eine Niederlassung mit 28 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Seelsorger sind für Ratsuchende gleich welcher Glaubenszugehörigkeit rund um die Uhr am Telefon und nach Vereinbarung auch im Chat erreichbar.• Der Eintritt ist frei. Um Spenden zugunsten der Fortbildung der ehrenamtlichen Telefon-Seelsorger wird gebeten. www.telefonseelsorge-elbe-weser.de ; Seelsorge-Tel. 0800 - 1110111 und 0800 - 1110222, kostenfrei und anonym.