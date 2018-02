"Der Fluch des Drachen" kommt nach Stade

Fantastisches Event für die ganze Familie im Stadeum



Mit "Der Fluch des Drachen" gastiert am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr eine moderne Fantasystory mit großartigen Kostümen und musikalischer Raffinesse im Stadeum in Stade, Schiffertorsstraße 6. Johannes Steck, Schauspieler, Sprachkünstler und eine der bekanntesten Hörbuchstimmen Deutschlands, bringt gemeinsam mit den Königen der Spielleute Corvus Corax eine herausragende Story von dem erfolgreichen deutschen Fantasyautor Markus Heitz auf die Bühne.Das Stück handelt vom Schmied Adamas, der aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten ausgestoßen wird. Dadurch zu einem Leben auf Reisen gezwungen, begegnet er den unterschiedlichsten Charakeren und wird in Machtkämpfe und Intrigen verwickelt, bis sich schließlich die Geheimnisse um seine Begabungen lüften."Der Fluch des Drachen" ist ein Live-Event für die ganze Familie. Aufwendige Kostüme, geheimnisvolle Schattenspiele, historische Motive gepaart mit zeitgenössischem Humor und überzeugende Gesangspartien sorgen für spannende Unterhaltung.• Karten gibt es zwischen 39 und 49 Euro bei allen Stadeum-Vorverkaufsstellen, unter Tel. 04141-409120 und unter http://www.stadeum.de. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es eine Preisermäßigung.