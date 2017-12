Stade : Seminarturnhalle |

bo. Stade. Mit einem majestätischen Weihnachtsmärchen für die jüngsten Zuschauer kommen die Kammerpuppenspiele Bielefeld nach Stade. Am Montag, 18. Dezember, hebt sich in der Seminarturnhalle, Seminarstr. 7, der Vorhang für das Figurentheater "Der kleine König feiert Weihnachten". Es gibt zwei Vorstellungen um 14.30 und 16.30 Uhr.

In dem Bühnenstück nach den Büchern von Hedwig Munck lebt der kleine König mit seinen Freunden, dem Hund Wuff, Eichhörnchen Buschel, Kätzchen Tiger und Pferd Grete, auf einem Schloss. Die kleine Prinzessin, die Kusine des Königs, möchte Weihnachten zu Besuch kommen und so beginnen alle gemeinsam, das Fest vorzubereiten. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

• Eintritt: 9 Euro; Karten gibt es unter Tel. 05203 - 902283 und an der Tageskasse.