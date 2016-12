Der "Russian Circus on Ice" präsentiert in Stade "Ein Wintermärchen" auf Kufen

Stade : Stadeum |

bo. Stade. Der "Russian Circus On Ice" verwandelt das Stadeum am Donnerstag, 12. Januar, in eine glitzernde Eisarena. Das Ensemble präsentiert um 19.45 Uhr "Ein Wintermärchen" mit Artistik und Glamour auf Kufen.

Die Show ist eine abwechslungsreiche Performance mit den Highlights der bekanntesten Märchen und märchenhaften Geschichten. Die Choreografien zeigen Ausschnitte aus Dornröschen, dem Nussknacker, Cinderella, der Zirkusprinzessin, Alice im Wunderland und der Schneekönigin. Elegantes Eisballett, kombiniert mit russischer Zirkusakrobatik, Jonglage und Clownerie, wird zu einem magischen Spektakel für die ganze Familie.

• Karten ab 40 Euro (Ermäßigung für Kinder bis 14 Jahre) gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen