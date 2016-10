"Diagnose dicke Hose": Matze Knop präsentiert sein neues Bühnenprogramm im Stadeum

bo. Stade. Andere fahren Porsche, tragen eine Rolex oder leisten sich drei Mal im Jahr Urlaub in der Karibik. Warum also noch klotzen, wenn man auch protzen kann? Mit seinem neuen Bühnenprogramm "Diagnose dicke Hose" läutet Matze Knop am Mittwoch, 2. November, um 19.45 Uhr im Stadeum das Ende der Bescheidenheit ein.Einst genügsamer Schwiegermutter-Liebling protestiert der Stand-up-Comedian charmant, ehrlich und publikumsnah jetzt gegen Langeweile. Seiner Ansicht nach ist es Zeit für mehr: mehr Coolness, mehr Abenteuer, mehr Action!"Diagnose dicke Hose" ist eine multi-sexuelle Show-Therapie für Jung und Alt, für Männer und Frauen, die mehr vom Leben wollen. Knop schlüpft in die Rolle des Therapeuten und des Patienten und sagt der Schüchternheit den Kampf an.• Karten ab 24,50 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.