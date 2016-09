Diavortrag in Stade über Trekking in Indiens nördlicher Bergwüste

bo. Stade. Auf Einladung des Stader Alpenvereins berichtet Inge Bollen am Donnerstag, 22. September, im Inselrestaurant in Stade von ihren Trekkingtouren im indischen Himalaya. Im Diavortrag erzählt sie um 20 Uhr von ihren abenteuerlichen Hochgebirgswanderungen durch das nördliche Indien zwischen Punjab und Tibet.

Bollen stellt karge aber auch regenreiche Landschaften vor, malerische mittelalterliche Siedlungen, eingebettet in die raue Bergwelt, und schildert Begegnungen mit den fremden Kulturen und Religionen des Hinduismus und Buddhismus.