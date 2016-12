Dickens' Weihnachtsgeschichte mit MIroslav Nemec und Udo Wachtveitl im Stadeum

bo. Stade. Die als Ermittlerduo Batic und Leitmayr aus dem Münchner "Tatort" bekannten Darsteller Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl sind am Donnerstag, 15. Dezember, in Stade mal ganz anders zu erleben: Im Stadeum rezitieren sie um 19.45 Uhr die berühmte "Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens. Das "sagas"-Streichquintett begleitet das Bühnenmärchen musikalisch.Dickens' sozialkritische Erzählung von 1843 über den alten Geizhals Ebenezer Scrooge, der am Vorabend des Weihnachtsfests von vier Geistern heimgesucht wird und durch sie seine Menschlichkeit wiederentdeckt, ist ein Klassiker. In der Interpretation von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl erhält die Erzählung trotz des moralischen Grundtons eine besondere Lebendigkeit. Beiden gelingt es, im Zusammenspiel mit der Musik den typischen, skurrilen britischen Humor auf anrührende Weise herauszuarbeiten.• Karten ab 36,70 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140 und auf www.stadeum.de