Die Galaxien im Fokus: Astronomie-Abend am Stader Athenaeum

Stade : Athenaeum |

bo. Stade. Unter dem Titel "Galaxien" steht der Astronomie-Abend am Freitag, 8. Dezember, um 19 Uhr in der Aula des Athenaeums, Harsefelder Str. 40, in Stade. Die Astronomie-AG unter Leitung von Dr. Hans-Otto Carmesin lädt zu spannenden Entdeckungen ein. Fotografien, Modellversuche, Smartphone-Experimente und Beobachtungen mit dem Robotik-Teleskop geben Einblick in ferne Welten. Außerdem wollen die Schüler das Mysterium der kosmischen Inflation lösen.