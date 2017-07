Die Konzerte der "Klaviertage Unterelbe"

Agathenburg: Schloss |

bo. Stade/Agathenburg. Im Rahmen der "Klaviertage Unterelbe" lassen sich junge Pianisten aus aller Welt derzeit im Landkreis Stade im Klavierspiel ausbilden. Das Festival des Vereins "MusikConTakte" unter Schirmherrschaft von Landrat Michael Roesberg umfasst neben dem Meisterkursus bei Professor Bernd Goetzke von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover auch einige Konzerte:

• Der preisgekrönte südkoreanische Pianist Yekwon Sunwoo bestreitet das Gastkonzert am Dienstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr im Pferdestall von Schloss Agathenburg mit einem Überraschungsprogramm (Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro).

• Workshop-Konzert der Kursusteilnehmer am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Pferdestall von Schloss Agathenburg (Eintritt: 8 Euro; Schüler frei).

• Im Abschlusskonzert präsentieren die acht Teilnehmer des Meisterkursus am Samstag, 15. Juli, um 19 Uhr im Königsmarkcsaal des alten Stader Rathauses ihr Können. Zuhörer stimmen zum Schluss über die Vergabe des Publikumspreises "Tastensurfer" ab (Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro).

• In der Matinée am Sonntag, 16. Juli, spielt Yeon-Min Park, Publikumspreisträgerin von 2016, um 11 Uhr in Schloss Ritzebüttel in Cuxhaven Klaviermusik von Scarlatti, Beethoven, Schumann und Chopin. (Eintritt: 10 Euro).

• Kartenverkauf im Musikhaus Magunia in Stade, Reservierung unter ( 04141 - 921726.