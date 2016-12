Die letzten Konzerte der Reihe "OrgelPunkt 4" in Stade

bo. Stade. In der Konzertreihe "OrgelPunkt 4" absolviert Tjark Pinne am Donnerstag, 15. Dezember, in der Stader St. Cosmae-Kirche sein Examenskonzert. Der Student der Hochschule für Musik und Theater Hamburg spielt um 16 Uhr an der historischen Huß/Schnitger-Orgel den ersten Teil eines vielseitigen Programms mit Werken von Froberger, Scheidemann und Buxtehude. Das Konzert setzt er um 17 Uhr an der Bielfeldt-Orgel in der St. Wilhadi-Kirche fort.

Das letzte Konzert der Reihe bestreitet Hauke Ramm am Samstag, 17. Dezember. Der Stader Kirchenmusikdirektor lässt um 16 Uhr Musik von Böhm und Bach zur Advents- "Adventliches Singen und Musizieren" findet noch zwei Mal in St. Cosmae statt: Gut halbstündige Konzerte veranstalten am Samstag, 17. Dezember, um 17.30 Uhr der Bläserkreis St. Cosmae und am Sonntag, 18. Dezember, um 17.30 Uhr Sylvia Reiß mit ihrem Harfenensemble. Zwischen den Musikstücken werden kurze Andachtstexte gelesen.

• Eintritt: frei; um Spenden wird gebeten.