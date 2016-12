"Die Nacht der Musicals" kommt nach Stade

bo. Stade. Seit 20 Jahren begeistert "Die Nacht der Musicals" die Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Montag, 30. Januar, gastiert die erfolgreiche Gala in Stade. Stars der Originalproduktionen präsentieren um 19.45 Uhr in einer zweieinhalbstündigen Show die schönsten und bewegendsten Szenen der Musicalgeschichte in aufwändigen Solo-, Duett- und Ensemble-Nummern.Zum neuen Tourneeprogramm gehören die Höhepunkte aus aktuellen Musicals wie "Rocky" und "Aladdin" ebenso wie die besten Szenen aus Klassikern wie "Jesus Christ Superstar", "We Will Rock You", "Rocky Horror Picture Show", "Phantom der Oper", "Tanz der Vampire", "Hinterm Horizont" und "Ich war noch niemals in New York".Die Darsteller werden von den erstklassigen Tänzern der "Broadway Musical & Dance Company" sowie durch ein ausgefeiltes Licht- und Soundkonzept unterstützt.• Karten ab 34,90 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140 aufEventim-Ticket-Hotline 01806 - 570066.