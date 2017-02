Die "Schmidtparade": Knallbunte Schlagersause in Stade

bo. Stade. Direkt vom Hamburger Kiez kommt die "Schmidtparade" am Mittwoch, 15. März, nach Stade. Im Stadeum erleben die Zuschauer um 19.45 Uhr eine große Schlagersause mit den besten Hits der 1970er und 1980er Jahre. Corny Littmann vom Schmidt Theater präsentiert höchstpersönlich das knallbunte und augenzwinkernde Festival der guten Laune.Das Publikum darf sich auf Superschlager aus zwei Jahrzehnten freuen. Mit dabei sind die schönsten Hits aus "Karamba!", der 1970er-Jahre-Erfolgsshow des Schmidt Theaters. Dazu gehören "So schön kann doch kein Mann sein", "Es war Sommer", "Fahrende Musikanten" und "Griechischer Wein". Außerdem gehören die Knaller der 1980er Jahre zum Programm: "Fred vom Jupiter", "Skandal im Sperrbezirk", "Ich will Spaß" und viele weitere Songs.• Karten ab 40 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.stadeum.de