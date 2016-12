Die Weihnachtsgottesdienste 2016 im Raum Stade und Buxtehude

(bo). Zu besonderen Gottesdiensten laden die Kirchen in der Region am Heiligen Abend und an den beiden Weihnachtstagen ein. Mit Krippenspielen für Familien mit Kindern, besinnlichen Christvespern und feierlichen Christmetten stimmen Pastoren, Kirchengruppen und Musikensembles auf das Fest ein. Stimmungsvoll ist auch die Hirtenwanderung zur weihnachtlichen Andacht zwischen Pferdebox und Krippe im Stall auf dem Hof Wentzien in Podendorf bei Moisburg. Die Veranstaltungen im Überblick:

Stade:

• St. Cosmae-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 und 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht mit der Stadtkantorei

26. Dezember: 10 Uhr Innenstadt-Festgottesdienst

• St. Wilhadi-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Kinderchristvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper mit Stadtkantorei, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Feier der Christnacht

25. Dezember: 17 Uhr Innenstadt-Festgottesdienst mit dem Jugendchor

• Johanniskirche

24. Dezember: 13.45 Uhr Christvesper für die Kleinsten, 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper mit Chor, 18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, 23 Uhr Christnacht

25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen

• Markuskirche

24. Dezember: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht mit den "St. Mark's Gospel Singers"

25. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst - internationale Weihnachten mit dem Ensemble Manabis

• Matthäus-Gemeinde

24. Dezember: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

• Heilig-Geist-Kirche

24. Dezember: 16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 22.30 Uhr Christmette

25. Dezember: 10 Uhr Heilige Messe, 14.30 Uhr Taufgottesdienst, 17 Uhr Heilige Messe in polnischer Sprache

26. Dezember: 10 Uhr Heilige Messe

• Elbe Klinikum

24. Dezember: 15 Uhr Gottesdienst mit Musik

Stade-Bützfleth:

• St. Nicolai-Kirche

24. Dezember: 16 Uhr Christvesper für Familien, 17.30 Uhr Christvesper, 23 Uhr musikalische Christmette mit Marin Böcker (Orgel)

26. Dezember: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Agathenburg:

• Reithalle

24. Dezember: 17 Uhr Christvesper

Buxtehude:

• St. Petri-Kirche

24. Dezember: 14.30 Uhr Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern, 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Open-Air-Gottesdienst auf dem Petri-Platz, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette

25. Dezember: 17 Uhr Festgottesdienst mit Kantate

26. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst

• St. Paulus-Kirche

24. Dezember: 11.30 Uhr Christvesper für die Allerkleinsten, 14 Uhr Christvesper mit klassischem Krippenspiel, 15.15 Uhr Christvesper mit modernem Krippenspiel, 16.30 Uhr festliche Christvesper mit Fagott-Quartett, 18 Uhr festliche Christvesper mit Posaunenchor, 23 Uhr Christmette mit "Quadro Passione"

25. Dezember: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Gospelchor

26. Dezember: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Kantorei

• St. Maria-Kirche

24. Dezember: 10.30 Uhr Weihnachtsfeier für Krabbelkinder, 15.30 Uhr Krippenfeier mit Aussendung der Sternsinger, 18 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christmette

26. Dezember: 10.30 Uhr Festgottesdienst

Buxtehude-Neukloster:

• St. Marien-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, 23 Uhr Gottesdienst zur Christnacht

25. Dezember: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

26. Dezember: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Posaunenchor

Horneburg:

• Liebfrauenkirche

24. Dezember: 14.30 Uhr Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern, 15.30 Uhr Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette

26. Dezember: 10.30 Uhr Gottesdienst

Bliedersdorf:

• Feldsteinkirche

24. Dezember: 17.30 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette mit Posaunenchor

Nottensdorf:

• Kapelle

24. Dezember: 16.30 Uhr Christvesper mit Posaunenchor

Apensen:

• Kirche

24. Dezember: 14 Uhr Gottesdienst für Familien, 15.30 Uhr Gospelweihnacht mit den "Happy Voices", 17 Uhr Festgottesdienst mit Krippenspiel, 23 Uhr Christmette mit Kirchenchor

25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst mit Chor

Harsefeld:

• St. Marien- und Bartholomäi-Kirche

24. Dezember: 14.30 Uhr Christvesper für Familien mit Kleinkindern, 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper mit Musik, 18 Uhr Christvesper mit Gospelchor, 23 Uhr Spätgottesdienst mit Jocelyne Fillion-Kelch (Querflöte)

25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

• St. Michael-Kirche

24. Dezember: 15.30 Uhr Krippenfeier mit Aussendung der Sternsinger

25. Dezember: 10.30 Uhr Festgottesdienst

Ahlerstedt:

• Kirche

24. Dezember: 14.30 Uhr Familiengottesdienst, 15.30 und 17 Uhr Christvesper mit Posaunen- und Kirchenchor, 23 Uhr Christmette

25. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor

26. Dezember: 10 Uhr Familiengottesdienst mit Tauferinnerung (ein Jahr)

Bargstedt:

• St. Primus-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, 23 Uhr Christnacht

25. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst mit Kirchenchor

26. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor

Fredenbeck:

• Martin-Luther-Kirche

24. Dezember: 13.30 Uhr Krippenspiel mit kleinen Kindern, 14.45 Uhr Krippenspiel mit älteren Kindern, 16 Uhr Krippenspiel mit Jugendlichen, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht

25. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst

26. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst

Mulsum:

• St. Petri-Kirche

24. Dezember: 14.30 Uhr Gottesdienst für die Jüngsten, 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper mit Austeilung des Friedenslichtes, 22 Uhr Christnacht

25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

Oldendorf:

• St. Martins-Kirche

24. Dezember: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 17 Christvesper mit Bläserchor, 22.30 Uhr Spätgottesdienst

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

Kranenburg:

• Michaels-Kapelle

24. Dezember: 14 Uhr Christvesper mit Musik

Gräpel:

• Friedhofskapelle

25. Dezember: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Heinbockel:

• Friedhofskapelle

25. Dezember: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Himmelpforten:

• St. Marienkirche

24. Dezember: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette

25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

Horst/Burweg:

• St. Petri-Kirche

24. Dezember: 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 22.30 Uhr Christmette mit Chor

Großenwörden:

• Kirche

24. Dezember: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

Drochtersen:

• Johanniskirche

24. Dezember: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette

25. Dezember: 10.15 Uhr Gottesdienst

26. Dezember: 10.15 Uhr Taufgottesdienst

Drochtersen-Assel:

• St. Martinskirche

24. Dezember: 15 Uhr Krippenspiel mit Andacht, 17 Uhr Christvesper mit Friedenslicht, 23 Uhr Christnacht mit Friedenslicht

26. Dezember: 10 Uhr Krippenspiel

Krautsand:

• Kirche „Zum guten Hirten“

24. Dezember: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

25. Dezember: 9 Uhr Gottesdienst

Oederquart:

• St. Johannis-Kirche

24. Dezember: 14.30 Uhr Familienchristvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper

25. Dezember: 17 Uhr Geschichtenweihnacht

Hamelwörden:

• St. Dionysius-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Familienchristvesper mit Krippenspiel, 22.30 Uhr Christmette

26. Dezember: 17 Uhr Geschichtenweihnacht

Freiburg:

• St. Wulphardi-Kirche

24. Dezember: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper

26. Dezember: 18 Uhr Weihnachtsabendgottesdienst

Balje:

• St. Marien-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper im Kerzenschein

26. Dezember: 10.15 Uhr Gottesdienst

Krummendeich:

• St. Nicolai-Kirche

24. Dezember: 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

26. Dezember: 9 Uhr Gottesdienst

Jork:

• St. Matthias-Kirche

24. Dezember: 15.30 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23.30 Uhr Mitternachtsmette mit Shanty-Chor

25. Dezember: 10.30 Uhr Festgottesdienst

26. Dezember: 10.30 Uhr Festgottesdienst

Jork-Borstel:

• St. Nikolai-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit Kantorei, 23.30 Uhr Christmette mit "POP&chOr"

25. Dezember: 9.30 Uhr Festgottesdienst

Estebrügge:

• St. Martini-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit Kirchenchor

Steinkirchen:

• St. Martini et Nicolai-Kirche

24. Dezember: 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

25. Dezember: 17 Uhr Weihnachtskirche

Mittelnkirchen:

• St. Bartholomäus-Kirche

24. Dezember: 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Männergesangverein und Posaunenchor Obere Lühe, 23 Uhr Christmette

Neuenkirchen:

• St. Johannis-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Christvesper für Familien, 17 Uhr Christvesper

Grünendeich:

• St. Marien-Kirche

24. Dezember: 18 Uhr Christvesper

26. Dezember: 9.30 Uhr Gottesdienst

Twielenfleth:

• St. Marien-Kirche

24. Dezember: 15 Uhr Christvesper für Familien, 23 Uhr Christmette

Hollern:

• St. Mauritius-Kirche

24. Dezember: 16.30 Uhr Christvesper mit Blasorchester Altes Land

26. Dezember: 11 Uhr Gottesdienst

Neu Wulmstorf:

• Lutherkirche

24. Dezember: 10 Uhr Krabbelgottesdienst, 14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 15.15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, 17.45 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette mit Kantorei

25. Dezember: 11 Uhr Festgottesdienst mit Kammerorchester

26. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst mit Kantorei, 23 Uhr Jugendgottesdienst in Elstorf

• St. Josef-Kirche

24. Dezember: 15.30 Uhr Krippenfeier, 18 Uhr Messe

25. Dezember: 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Aussendung der Sternsinger

Elstorf:

• Nicolai-Kirche

24. Dezember: 14 und 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit Chor, 23 Uhr Feier der Christnacht

25. Dezember: 10 Uhr Gottesdienst

26. Dezember: 9.30 Uhr Wanderung vom Dorfteich in Ardestorf zur Weihnachtsandacht nach Podendorf

Moisburg:

• Kirche

24. Dezember: 11 Uhr Krabbelgottesdienst, 15.30 Uhr Krippenspiel, 17.30 Uhr Christvesper mit Chor, 23 Uhr Christnacht

25. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst

26. Dezember: 10 Uhr Reisesegen in der Kirche, danach Wanderung nach Podendorf zur Weihnachtsandacht um 11 Uhr im Stall auf dem Hof Wentzien