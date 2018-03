Ein Kurzauftritt mit Tom Astor

Countrylegende singt bei Marktkauf in Stade

Die Countrylegende Tom Astor ist am Samstag, 10. März, bei Marktkauf in Stade, Drosselstieg 77, zu Gast. Ab 10.30 Uhr gibt er in der Einkaufspassage einen Gesangsauftritt und steht anschließend für Autogramme und Fotos bereit.Tom Astor steht seit 55 Jahren auf der Bühne und hat mehr als vier Millionen Tonträger verkauft. Ende Februar erschien sein neues Album "Gegen den Strom". Der Musiker aus dem Sauerland, der im Februar seinen 75. Geburtstag feierte, präsentiert in seinen Songs extrem lebensnahe Geschichten und aufrichtige Anekdoten.