Englischer "Carol Service" in der Stader Markuskirche

Stade : Markuskirche in Hahle |

bo. Stade-Hahle. Englische Weihnachten wird mit dem traditionellen "Carol Service" am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr in der Markuskirche, Lerchenweg 10, in Hahle gefeiert. Es ist der einzige englischsprachige Gottesdienst im Landkreis Stade. Die besondere Atmosphäre lässt eventuelle Sprachhindernisse jedoch verschwinden.

Für den "Carol Service" gibt es einen seit Jahrzehnten feststehenden Ablauf. Die schönsten englischen Weihnachtslieder werden gesungen und Muttersprachler lesen die Weihnachtsgeschichte vor. Die musikalische Gestaltung übernehmen die "St. Mark's Gospel Singers" mit der aus den USA stammenden Sängerin und Organistin Lorrie Berndt sowie der Posaunenchor Apensen-Bliedersdorf unter Leitung von Michael Hamm. Im Anschluss werden im Gemeindehaus Punsch und Gebäck gereicht. Hier wird dann auch wieder deutsch gesprochen.

In England ist dieser Gottesdienst seit den 1930er Jahren unter dem Titel "A Festival Of Nine Lessons And Carols" bekannt.