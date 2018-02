"Fair geht vor!": Flohmarkt in der Eulsete-Halle Himmelpforten

Himmelpforten: Eulsete-Halle |

bo. Himmelpforten. Die Initiative "...fair geht vor!" organisiert am Wochenende, 17. und 18. Februar, einen Flohmarkt in Himmelpforten. In der Eulsete-Halle haben Schnäppchenjäger am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr Gelegenheit zu stöbern. In der Cafeteria wird u. a. Hochzeitssuppe serviert. Die Einnahmen aus Standgebühr und Cafeteria kommt der Jugendarbeit in Himmelpforten zugute.